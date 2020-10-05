"Не підійшов жодний кандидат": Мінекономіки знову шукатиме наглядову раду для Експортно-кредитного 

Міністерство економіки оголосить повторний конкурсний відбір членів наглядової ради Експортно-кредитного агентства (ЕКА), оскільки оголошений раніше конкурс завершився відхиленням всіх кандидатів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на міністерство.

29 вересня завершився конкурсний відбір членів наглядової ради ПрАТ "ЕКА", за підсумками якого комісія з відбору кандидатів прийняла рішення відхилити всі пропозиції учасників і повторно провести конкурсний відбір.

Про початок нового конкурсу міністерство оголосить додатково.

Як повідомлялося, Верховна Рада в 2016 році підтримала створення ЕКА, в сферу якого входить підтримка експорту робіт і послуг українського походження, а також ряду товарних груп переробної промисловості.

У 2018-му році Кабмін затвердив створення агентства в форматі ПрАТ, однак запуск його затримувався через відсутність відповідного фінансування.

Влітку цього року міністр економіки Ігор Петрашко повідомив про перший контракт з ЕКА по страхуванню поставок в країни Африки, а державний Укрексімбанк підготував спільно з агентством ряд продуктів зі страхування.

Однак незважаючи на запуск ЕКА, законодавчо питання його функціонування поки не врегульовано, зокрема прописана не вся нормативна база.