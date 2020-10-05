"Укренерго" не змогло відсудити у "Енергоринку" 1,7 мільярда

29 вересня Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу ДП "Енергоринок" та скасував рішення за яким було задоволено позов "Укренерго" та стягнуто з "Енергоринку" 1,68 млрд грн заборгованості (за надання послуг з централізованого диспетчерського управління виробництвом і передачею електричної енергії).

Про це повідомляє Finbalance.

Північний апеляційний госпсуд вказав, що особливістю розрахунків за договором між сторонами спору було те, що розпорядження коштами, що накопичувалися на поточному рахунку зі спеціальним режимом використання ДП "Енергоринок", здійснювалося НКРЕКП в межах наданих їй повноважень шляхом затвердження обов’язкових для виконання постанов, якими встановлювався алгоритм розподілу коштів, а відповідач самостійно не приймав рішень щодо розпорядження такими грошовими коштами.

Суд апеляційної інстанції констатував, що "Енергоринок" не заперечує факту існування договірних відносин між сторонами спору та належного виконання позивачем його умов, водночас "позиція відповідача цілком переконливо ґрунтується перш за все на необхідності врахування у цій справі особливостей регуляторного та державницького впливу на відносини, що склалися у сфері енергопостачання", і "заборгованість відповідача перед позивачем підлягає погашенню у спеціальному порядку, визначеному державою" (цитата).

Цитати з постанови Північного апеляційного госпсуду

"Запровадивши з 1 липня новий ринок електричної енергії держава змінила характер регулювання спірних правовідносин, що склалися між сторонами спору на підставі укладеного Договору.

Тому, не зважаючи на те, що правовідносини між сторонами спору виникли на підставі господарського договору, грошові зобов`язання між позивачем та відповідачем регулюються відповідними нормами законодавства, зокрема Законом України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії", реалізація положень якого підтверджується активними діями позивача, спрямованими на погашення заборгованості відповідача за Договором у спеціальному порядку.

Нагадуємо:

Раніше держпідприємство "Енергоринок" виконувало функцію оптового постачальника електроенергії. Із 01.07.2019 в Україні запущена нова модель оптового ринку електроенергії, яка передбачає ліквідацію ДП "Енергоринок" як єдиного покупця і продавця електроенергії.

Відповідно до закону "Про ринок електричної енергії", ДП "Енергоринок" здійснює діяльність до повного погашення кредиторської та дебіторської заборгованості за електроенергію.

3 вересня Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект №2390 про мораторій на банкрутство ДП "Енергоринок".