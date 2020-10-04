Mercedes-Benz почав випускати дитячі коляски

Автовиробник Mercedes-Benz у співпраці компанією Hartan почав випускати дитячі коляски.

Про це повідомляється e прес-релізі компанії.

У Mercedes-Benz відмічають, что у коляски будут dеликі поворотні колеса з підвіскою для будь-якої місцевості.

"Стандартне гальмо, регулюєма по висоті ручка, центральна система фіксації і п'ятиточковий ремінь безпеки з плечовими накладками забезпечують максимальну безпеку на будь-якій місцевості", - йдеться на сайті компанії.

Сидіння можна встановити як у звичайному положенні, так і проти ходу коляски, а можна відкинути спинку для відпочинку.

Для колясок Super Sports розроблений широкий асортимент аксесуарів: чохли для сидінь чорного і графітового кольорів, захист від сонця, сумка для сповивання і підгузників у стилі AMG.

Колеса коляски копіюють оригінальні диски від Mercedes-AMG.