4 вересня, українська авіакомпанія Windrose вперше виконує переліт за маршрутом Київ - Загреб.

Про це повідомляє ЦТС.

З аеропорту Бориспіль турбогвинтовий ATR-72-600 вилетів о 11:45. В аеропорту столиці Хорватії повітряне судно повинно приземлитися о 12:44 за місцевим часом, пише видання.

За інформацією пасажирів рейсу, завантаженість рейсу становить 100%.

Надалі рейси з Києва будуть відправлятися о 11:30, тривалість польоту 2 години 10 хвилин. Вильоти з Загреба - о 13:25, час в дорозі 1 годину 55 хвилин.

Перельоти заплановані з частотою два рази на тиждень - по середах і неділях.