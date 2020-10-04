Windrose вперше виконує переліт за маршрутом Київ - Загреб
Неділя, 4 жовтня 2020, 13:40
4 вересня, українська авіакомпанія Windrose вперше виконує переліт за маршрутом Київ - Загреб.
Про це повідомляє ЦТС.
З аеропорту Бориспіль турбогвинтовий ATR-72-600 вилетів о 11:45. В аеропорту столиці Хорватії повітряне судно повинно приземлитися о 12:44 за місцевим часом, пише видання.
За інформацією пасажирів рейсу, завантаженість рейсу становить 100%.
Надалі рейси з Києва будуть відправлятися о 11:30, тривалість польоту 2 години 10 хвилин. Вильоти з Загреба - о 13:25, час в дорозі 1 годину 55 хвилин.
Перельоти заплановані з частотою два рази на тиждень - по середах і неділях.
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