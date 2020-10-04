Всі розділи
Укр / Рус

МАУ відкладає початок регулярних польотів до Нью-Йорка

Неділя, 4 жовтня 2020, 12:12
 

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" перенесла початок регулярних перельотів рейсів Київ - Нью-Йорк – Київ на 2021.

Про це інформує прес-служба авіакомпанії.

У повідомленні йдеться, що за останній час з’явилася низка негативних чинників: перегляд відновлення ВВП України у 2020 та 2021 році через вплив пандемії на економіку країни; погіршення епідеміологічної ситуації в східноєвропейських країнах, Ізраїлі. 

А також суттєве погіршення політичної ситуації на Кавказі, що призвело до скасування рейсів до Єревану, Баку, Тбілісі – рейсів, які мали б забезпечити транзитний потік через Київ до США. 

"Сукупність цих факторів, що обумовлюють зниження як прямого трафіку з України до Нью-Йорку, так і транзиту до США, й стала причиною перегляду доцільності відновлення прямого рейсу Київ – Нью-Йорк у 2020 році", - резюмували у компанії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа авіаперевезення

powered by lun.ua
Матеріали за темою
МАУ слідом за SkyUp скасувала рейс в Єреван 4 жовтня 2020, 10:29
SkyUp скасувала рейси Київ-Єреван 3 жовтня 2020, 16:21
Qatar Airways перенесла на грудень відновлення рейсів в Україну 1 жовтня 2020, 18:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!