МАУ відкладає початок регулярних польотів до Нью-Йорка

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" перенесла початок регулярних перельотів рейсів Київ - Нью-Йорк – Київ на 2021.

Про це інформує прес-служба авіакомпанії.

У повідомленні йдеться, що за останній час з’явилася низка негативних чинників: перегляд відновлення ВВП України у 2020 та 2021 році через вплив пандемії на економіку країни; погіршення епідеміологічної ситуації в східноєвропейських країнах, Ізраїлі.

А також суттєве погіршення політичної ситуації на Кавказі, що призвело до скасування рейсів до Єревану, Баку, Тбілісі – рейсів, які мали б забезпечити транзитний потік через Київ до США.

"Сукупність цих факторів, що обумовлюють зниження як прямого трафіку з України до Нью-Йорку, так і транзиту до США, й стала причиною перегляду доцільності відновлення прямого рейсу Київ – Нью-Йорк у 2020 році", - резюмували у компанії.