В Amazon через збільшення попиту на електронні продажі штат зріс до понад мільйона працівників
Субота, 31 жовтня 2020, 16:17
В американській компанії Amazon через збільшення попиту на електронні продажі штат зріс до понад мільйона працівників.
Про це повідомляє CBS News.
Головний фінансовий директор компанії Браян Олсавскі заявив, що компанія найняла "набагато більше людей у результаті зростання споживчого попиту".
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