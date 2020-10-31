За добу "Укрзалізниця" перевезла майже 900 тисяч тонн вантажів

За минулу добу 30 жовтня "Укрзалізниця" перевезла 895 тисяч тонн вантажів.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак, передає ЦТС.

Він також заявив, що цей показник є рекордним для компанії, хоча не уточнив за який період.

"Впевнено рухаємося до позначки в мільйон тонн. А до того ж, рекордної є і частка вантажних вагонів УЗ, задіяних в процесі перевезень - 28% від загальної кількості", - поінформував глава УЗ.

Нагадаємо:

Раніше Володимир Жмак повідомив, що до кінця 2020 року "Укрзалізниця" має намір вийти на показник 1 млн тонн вантажоперевезень на добу.