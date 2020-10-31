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За добу "Укрзалізниця" перевезла майже 900 тисяч тонн вантажів

Субота, 31 жовтня 2020, 13:09
 

За минулу добу 30 жовтня "Укрзалізниця" перевезла 895 тисяч тонн вантажів.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак, передає ЦТС.

Він також заявив, що цей показник є рекордним для компанії, хоча не уточнив за який період.

"Впевнено рухаємося до позначки в мільйон тонн. А до того ж, рекордної є і частка вантажних вагонів УЗ, задіяних в процесі перевезень - 28% від загальної кількості", - поінформував глава УЗ.

Нагадаємо:

Раніше Володимир Жмак повідомив, що до кінця 2020 року "Укрзалізниця" має намір вийти на показник 1 млн тонн вантажоперевезень на добу.

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