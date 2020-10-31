За добу "Укрзалізниця" перевезла майже 900 тисяч тонн вантажів
Субота, 31 жовтня 2020, 13:09
За минулу добу 30 жовтня "Укрзалізниця" перевезла 895 тисяч тонн вантажів.
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак, передає ЦТС.
Він також заявив, що цей показник є рекордним для компанії, хоча не уточнив за який період.
"Впевнено рухаємося до позначки в мільйон тонн. А до того ж, рекордної є і частка вантажних вагонів УЗ, задіяних в процесі перевезень - 28% від загальної кількості", - поінформував глава УЗ.
Нагадаємо:
Раніше Володимир Жмак повідомив, що до кінця 2020 року "Укрзалізниця" має намір вийти на показник 1 млн тонн вантажоперевезень на добу.
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