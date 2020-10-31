У сфері туризму більше половини робочих місць можуть зникнути
У світі в сфері туризму можуть зникнути більше половини робочих місць, в разі збереження діючих обмежень на поїздки, введені через пандемію.
Про це повідомляє Всесвітня рада з подорожей і туризму.
Роботи можуть втратити 174 млн чоловік, говориться в прогнозі організації.
Тривалі обмеження на подорожі також приведуть до скорочення внеску галузі у світовій ВВП на 4,7 трлн дол, або на 53%, в порівнянні з 2019 роком, зазначає організація.
Тоді як в червні експерти WTTC очікували втрати 197 млн робочих місць в світовому туризмі. "Ситуація покращилася за рахунок активного відновлення на деяких ринках, наприклад, в Китаї", - говориться в повідомленні.
Заміна обмежувальних заходів ефективними програмами тестування на COVID-19 могла б зберегти робочі місця для 31 млн осіб, зайнятих в індустрії туризму, до кінця 2020 року, вважають в організації.
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