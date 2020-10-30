МВФ відреагував на скандальне рішення Конституційного Суду

МВФ вважає запровадження в Україні системи підзвітності державних чиновників через е-декларування важливим елементом двосторонньої взаємодії та закликає посилити ефективність всіх антикорупційних органів у державі.

Про це йдеться у відповіді речника МВФ на запит Укрінформу.

"Запуск комплексної електронної системи доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців у 2016 році був і залишається критично важливим кроком уперед в боротьбі з корупцією, і його не потрібно скасовувати", - зауважили у МВФ.

При цьому підкреслюється, що найважливішим елементом взаємодії МВФ з Україною впродовж останніх років залишається створення ефективної антикорупційної бази.

"Підтримка та посилення ефективності всіх антикорупційних інституцій в Україні є ключовим фактором для розгортання більш потужного та рівного зростання, а отже, є важливим зобов'язанням за програмою, підтриманою МВФ", - зауважується у відповіді.

Як підкреслили у Фонді, "дискусії з проблемних питань тривають".

Нагадуємо:

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.

Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.