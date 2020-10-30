Мінінфраструктури простимулює виробництво електромобілів

Міністерство інфраструктури працює над стратегією розвитку автомобільної промисловості в Україні, що передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів.

Про це повідомляє пресслужба МІУ.

"Спільно з фахівцями та бізнесом ми працюємо над стратегією розвитку автомобільної промисловості. Один із ключових моментів, який обов'язково має охоплювати цей документ – створення належних умов для збільшення частки електрокарів та їх вітчизняного виробництва.

Стратегія має враховувати інтереси всіх стейкхолдерів, починаючи від бізнесу та громадян, завершуючи державою. А держава, у свою чергу, має пропонувати можливості доступного фінансування та кредитування для придбання вітчизняних автівок українцями в подальшому", - повідомив міністр Владислав Криклій.

За його словами, стратегія також має враховувати популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту.

У цьому ключі Мінінфраструктури активно готується до реалізації в наступному році другої фази спільного проєкту з ЄІБ "Міський громадський транспорт України ІІ", що передбачає закупівлю виключно електричного транспорту для оновлення парків громадського транспорту в українських містах.

Водночас за участю бізнесу та громадськості відомство продовжує роботу над розробкою окремої концепції розвитку електромобільності в Україні.

Раніше уряд погодив законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт".

Він визначає в законодавстві терміни "електричний транспортний засіб" ("електромобіль"), "електробус", "станція зарядки електромобілів","вантажний електромобіль", "легковий електромобіль", "гібридний електромобіль", "плагін-гібридний електромобіль".

Економічна правда