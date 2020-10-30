Поляков показав ракету Alpha, яку Firefly запустить в грудні

Власник аерокосмічної компанії Firefly Aerospace Макс Поляков опублікував фотографію українсько-американської ракети "Alpha".

Бізнесмен опублікував фотографію ракети на своїй сторінці в Facebbok.

Перший запуск ракети, зібраної в Сідар-Парк, Техас, запланований на 22-е грудня. Він відбудеться з військової бази Ванденберг неподалік від Лос-Анджелеса.

Корпус апарату прикрашений візерунками, що нагадують міфологічного птаха Фенікс.

"Дизайн першої ракети вибраний невипадково. Фенікс - чарівний птах, відроджується після загибелі. Метафорично те ж саме відбулося в 2017 році з компанією Firefly Space Systems, яка заявила про банкрутство, втративши головного інвестора. Незабаром активи компанії викупив Поляков, відродивши її під назвою Firefly Aerospace", - йдеться в повідомленні пресслужби бізнесмена.

Нагадуємо:

Firefly Aerospace - техаська аерокосмічна компанія, яку у 2017 році викупив український підприємець Максим Поляков.

Вона займається розробкою ракет-носіїв з метою доставки вантажів у космос.

Експериментальне виробництво малих ракетних вузлів та їхнє лабораторне тестування відбуваються у Дніпрі, де також знаходиться R&D центр компанії.

Alpha успішно пройшла всі передпольотні випробування.

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Економічна правда