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Карантин необхідно посилювати - експерт

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 15:45
 

Тенденція перевантаженості лікарень є загрозливою і для збереження системи лікарень зі зростанням захворюваності необхідні посилені карантинні обмеження рівня початку травня.

Про це повідомляє Interfax з посиланням на керівника центру охорони здоров’я Київської школи економіки та ексзаступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюка. 

"Йдеться не про те, що перестане зростати захворюваність і смертність - ми говоримо лише про те, щоб наша система лікарень не потрапила в колапс", - заявив експерт під час онлайн-брифінгу 30 жовтня.

На думку Ковтонюка, обмежень, наявних сьогодні, не вистачає - карантин має бути на рівні початку травня, коли уряд вперше послабив карантин. Він зазначає, що у зоні критичного навантаження зараз знаходиться кожна четверта лікарня, або 117 медичних закладів. Це означає, що у будь-який момент вони можуть перестати приймати нових хворих. 

Максимальне навантаження на систему охорони здоров’я фахівці КШЕ очікують у перші половині листопада. 

Керівник ключових проектів KSE Юрій Ганіченко також зазначив, що на сьогодні ще понад 8 тисяч випадків можуть потрапити до офіційної статистики впродовж двох тижнів. Це пов’язано з особливостями ретроспективного внесення даних про виявлені випадки. 

Нагадаємо:

30 жовтня в Україні новий антирекорд захворюваності - 8312 випадків за добу.

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