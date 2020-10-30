Apple втратила 100 мільярдів через відтермінування презентації iPhone

Відтермінування презентації нової лінійки iPhone спричинило падіння акцій компанії на 5% - це вартувало компанії 100 мільярдів доларів ринкової ціни Apple.

Про це пише Reuters.

У вересні закінчився бюджетний рік, у зв’язку з чим компанія опублікувала фінансову звітність. При цьому презентація нових смартфонів відбулася у жовтні, через що перші продажі не потрапили до квартальної звітності. Так, продажі iPhone впали на 20,7% до 26 мільярдів доларів. Таке падіння попиту рятує зростання обсягів продажу інших продуктів компанії, зокрема Macbook та AirPods.

У компанії мають позитивні очікування стосовно життя нового флагману, адже технологія 5G - це "можливість декади", за словами Тіма Кука, CEO Apple. Невтішні показники спостерігаються у Китаї, де продажі впали на майже 30%. Стандарти 5G там доступні більше, ніж у США і компанія очікує, що iPhone12 зможе повернути рівень продажів у Китаї на рівень першої чверті бюджетного року.

Наразі експерти очікують зростання продажів iPhone до 60 мільярдів, тобто на 6,5%.

Раніше повідомлялось, що американські індекси упали на понад 3% на тлі побоювань щодо коронавірусу.

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