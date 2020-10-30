Що і як купуватимуть на новорічні свята під впливом пандемії – дослідження

Складнощі зі здоров'ям у зв'язку із пандемією коронавірусу та фінансові негаразди змінюють підхід покупців до покупок у період новорічних свят.

Про це свідчать результати 35-го щорічного глобального дослідження ринку роздрібної торгівлі у період новорічних свят, яке провела компанія "Делойт".

"Багато хто планує скоротити витрати у ключових напрямках: сума покупок в магазинах, подорожі та час, витрачений на покупки. Незважаючи на те, що COVID-19 змінює святкові традиції, покупці все ще прагнуть підбадьорювати близьких і насолоджуватися святами вдома", - йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що дослідження вивчає купівельну поведінку й уподобання 4012 американських споживачів.

Зокрема, занепокоєння, пов’язане з COVID-19, спонукає споживачів відмовлятися від покупок в офлайн-магазинах. 49% покупців зазначають, що повернуться до докарантинного шопінгу тільки після розробки вакцини від вірусу.

При цьому, більшість споживачів перебувають у такому ж або кращому фінансовому становищі порівняно з 2019 роком. Однак майже кожен третій респондент зазначає, що його фінансовий стан погіршився у порівнянні з минулим роком.

"Споживачі скорочують кількість своїх подорожей і планують провести святкові дні в колі близьких удома. Тому вираз "святкувати вдома" отримує нове значення цього року. Для компаній роздрібної торгівлі цей сезон пройде під настроєм невизначеності.

Поведінкові патерни святкових покупок змінюються по всьому світу. Середній бюджет на новорічні покупки цього сезону нижчий за попередній, і багато покупців (майже усіх поколінь) шукають безконтактні варіанти покупок. Ціна, продукція та зручність залишаються головними критеріями для споживачів", - додали в "Делойт".

Зазначається, що цього року спостерігається зростання святкових покупок у сфері персональної безпеки, а перехід на онлайн-покупки та безконтактну доставку стає важливим як ніколи.

"Фактично кількість покупців, які планують скористатися безконтактною доставкою, зросте більш ніж удвічі в порівнянні з минулим роком. Інтеграція онлайн-шопінгу та безконтактної доставки, найімовірніше, матиме вирішальну роль для забезпечення бездоганного досвіду обслуговування клієнтів", - йдеться у результатах дослідження.

Також повідомляється, що споживачі планують почати робити покупки в той же час, що і минулого року, але період покупок в середньому значно скоротиться - до 5,9 тижнів порівняно з 7,4 тижнями минулого року.

Крім того, 47% покупців не планують робити покупки у дні ключових знижок (на кшталт Чорної п'ятниці).

Економічна правда