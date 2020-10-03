У 2020 році посіють менше озимих зернових

Озимими зерновими культурами в Україні в 2020 році планується засіяти 7,2 млн га, що на 5% поступається показнику 2019 і буде в основному обумовлено прогнозованим скороченням площ сівби пшениці і ячменю.

Про це свідчать дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, повідомляє "АПК-Інформ".

Видання пише, що основним чинником скорочення посівних площ під озимими аналітики називають дефіцит вологи в грунті в серпні-вересні поточного року на більшій частині країни.

Так, озимою пшеницею в Україні в цьому році планується засіяти 6,1 млн га, що на 5% нижче за показник 2019 і є мінімальним показником за останні 4 роки.

Посіви озимого ячменю планується розмістити на площі трохи більше 946 тис. га, що на 10% нижче за показник попереднього року.

Що стосується озимого жита, то прогнозована площа сівби даної зернової становить 132 тис га і практично відповідають показнику попередньої посівної кампанії.