Найбільша нафтова угода з початку пандемії коронавируса: Noble Energy Inc. проведе злиття з Chevron Corp

Акціонери американської нафтогазової компанії Noble Energy Inc. схвалили операцію по злиттю з Chevron Corp, угода стане найбільшою нафтовою угодою з початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Про операцію було оголошено в липні цього року. Вона являє собою обмін акціями: акціонери Noble Energy за кожну належну їм папір отримають по 0,1191 акції Chevron.

Виходячи з вартості акцій Chevron на момент підписання компаніями угоди, сума угоди становила 5 млрд дол.

Сторони планують закрити операцію в четвертому кварталі 2020 року. В результаті акціонерам Noble Energy буде належати близько 3% об'єднаної компанії.

Noble Energy, історія якої налічує більше 85 років, працює в сфері розвідки та видобутку нафти і газу. Компанія управляє портфелем високоякісних активів в США, а також на шельфі Східного Середземномор'я і західного узбережжя Африки.