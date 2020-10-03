SkyUp скасувала рейси Київ-Єреван

Авіакомпанія SkyUp оголосив про скасування рейсів Київ-Єреван через використання системи ППО.

Про це повідомляє avianews.

"У таких умовах авіаперевізник не може ставити під загрозу життя пасажирів. SkyUp продовжував виконувати рейси Київ-Єреван, поки це залишалося безпечним", - заявили в авіакомпанії.

На даний момент скасований найближчий виліт до Вірменії, запланований на 5 жовтня. Рішення про виконання інших рейсів SkyUp намір прийняти в залежності від розвитку ситуації.

Видання пише, що пасажирам авіакомпанія запропонувала повернути кошти на баланс в особистому кабінеті, безкоштовно перенести виліт на інші рейси до Вірменії з 9 жовтня або переоформити квиток на спеціальний рейс Київ-Тбілісі-Киев 5 жовтня з організацією трансферного зеленого коридору між Тбілісі і Єреваном наземним транспортом.

Нагадуємо:

Раніше про скасування рейсів Київ-Єреван оголосила МАУ.