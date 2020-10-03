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Lamborghini продала рекордну кількість автомобілів

Субота, 3 жовтня 2020, 16:05
 

Італійська компанія Lamborghini у вересні 2020 року продала  у всьому світі 738 автомобілів, це новий рекорд для компанії.

Про це повідомляє autonews.

У третьому кварталі 2020 року в усьому світі продали 2 083 автомобіля Lamborghini.

Видання пише, що навесні поточного року компанія Lamborghini була змушена через пандемію коронавируса на два місяці закрити всі свої підприємства.

Після відновлення виробництва італійці зуміли реорганізувати процес і випустити відразу три нові моделі.  Йдеться про Huracan RWD Spyder, гіперкар Sian Roadster і трековий спорткар Essenza SCV12.

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