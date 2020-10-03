Буславець: Дністровська ГАЕС має стати найбільшою за потужністю гідроакумулюючою станцією Європи

В.о. Міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що у перспективі Дністровська ГАЕС має стати найбільшою за потужністю гідроакумулюючою станцією Європи і шостою у світі.

Про це вона завила на під час візиту на Дністровську ГАЕС, передає прес-служба.

Вона наголосила, що добудова нових блоків Дністровської гідроакумулюючої станції дозволить покрити дефіцит маневрових потужностей, максимально завантажити атомну енергетику та забезпечити замовлення для вітчизняних промислових компаній.

"Добудова нових потужностей Дністровської ГАЕС, насамперед, дасть можливість використовувати надлишки дешевої нічної електроенергії – під час режиму закачування води у верхню водойму. Це дозволить завантажити атомні електростанції", – пояснила Буславець.

Також будівництво нових блоків ГАЕС дозволить завантажити потужності промислових гігантів України – АТ "Турбоатом" і ДП Завод "Електроважмаш", які виготовляють відповідне обладнання для електростанцій.