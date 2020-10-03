У Нідерландах будуть використовувати для пасажирських перевезень водневі поїзда замість дизельних

У нідерландській провінції Гронінген транспортне управління оголосило про плани ввести в регулярну експлуатацію пасажирські водневі поїзда після розгляду звіту про їх успішні випробування.

Про це пише ЦТС з посиланням на Gudok.

Повідомляється, що випробування показали, що при виконанні всіх показників заправка паливом здійснювалася швидше, ніж очікувалося. Крім того, такий потяг працював на 50% тихіше, ніж дизельні, які в даний час експлуатуються на лінії.

За підсумками випробувань прийнято рішення задіяти в перевезеннях водневі поїзда замість дизельних.

Їх планується використовувати на маршруті, що зв'язує Гронінген зі Стадсканалом, а також з містом Лер в Німеччині після реконструкції моста через річку Емс.

Тендер на поставку нових поїздів планується провести в 2021 році.

Видання повідомляє, що випробування проводилися французьким концерном Alstom, регіональним підрозділом компанії Arriva і державним оператором залізничної інфраструктури ProRail.