У General Motors впали продажі на 10%
Субота, 3 жовтня 2020, 10:00
Продажі автовиробника General Motors Co. у США впали на 10% в третьому кварталі відносно минулого року.
Про це повідомляє MarketWatch, передає "Інтерфакс-Україна"
Однак компанія заявила про те, що бачить "ознаки відновлення" в автомобільній галузі.
Продажі GM і в галузі в цілому "істотно відновилися у вересні, завершивши місяць зростанням в річному вираженні", наголошується в повідомленні компанії.
Котирування акцій GM злетіли майже на 3% після публікації звіту.
Нагадуємо:
Капіталізація автовиробника з початку поточного року впала приблизно на 17%, в той час як фондовий індекс Standard&Poor's 500 збільшився на 5% за цей період.
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