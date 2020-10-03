У General Motors впали продажі на 10%

Продажі автовиробника General Motors Co. у США впали на 10% в третьому кварталі відносно минулого року.

Про це повідомляє MarketWatch, передає "Інтерфакс-Україна"

Однак компанія заявила про те, що бачить "ознаки відновлення" в автомобільній галузі.

Продажі GM і в галузі в цілому "істотно відновилися у вересні, завершивши місяць зростанням в річному вираженні", наголошується в повідомленні компанії.

Котирування акцій GM злетіли майже на 3% після публікації звіту.

Нагадуємо:

Капіталізація автовиробника з початку поточного року впала приблизно на 17%, в той час як фондовий індекс Standard&Poor's 500 збільшився на 5% за цей період.