Антимонопольники позбавили "Інтерпайп" Пінчука права участі у тендерах

Антимонопольний комітет оштрафував компанії "Інтерпайп Україна", "Рєтек", "Транспортні інвестиції" та "Фірма "Інтервторпром" на загальну суму у понад 70 мільйонів гривень за змову на торгах.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Торги проводилися ще у 2018 році. Замовником виступали філії "Укрзалізниці", а загальна очікувана вартість по 42 процедурам закупівель суцільнокатаних коліс та чорнових бандажів становила майже 700 млн грн.

Переможцем у всіх процедурах стало товариство "Інтерпайп Україна", що належить олігарху Віктору Пінчуку.

"Але, як виявилося, боротьба насправді була удаваною, а компанії-учасники пов’язані домовленостями та мають спільні інтереси. Такого висновку дійшов АМКУ, проаналізувавши зібрані докази", - йдеться у повідомленні.

Окрім покарання у вигляді штрафу, рішення Комітету позбавляє порушників права участі в публічних закупівлях на 3 роки.

У свою чергу "Інтерпайп" заявив, що не згоден з такими висновками АМКУ і має намір оскаржувати це рішення в судовому порядку.

"Як національний виробник, ми вважаємо рішення АМКУ несправедливим і необґрунтованим, прийнятим не на підставі фактів, а на припущеннях. Ринок України є відкритим для виробників з інших країн, на ринку немає загороджувальних мит", - йдеться у відповіді виробника.

На думку компанії, подаючи подібні скарги в АМКУ, "недобросовісні конкуренти намагаються дискредитувати національного виробника, щоб забезпечити поставку в Україну продукції російських виробників".

Економічна правда