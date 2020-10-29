Ціни на нафту обвалилися на 5% за день

Ціни на нафту еталонних марок 29 жовтня збільшили втрати на тлі введення нових карантинних заходів в ряді європейських країн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Trading Economics.

Зазначається, що контракти на нафту Brent і WTI торгуються поблизу мінімального рівня з 15 червня.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 37,12 долара за барель, що на 2 долари (5,11%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі становить 35,38 долара за барель, що на 1,96 долара (5,24%) нижче рівня попередньої сесії.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив "новий етап" в боротьбі з поширенням CОVID-19, який передбачає частковий локдаун з п'ятниці. Нові обмежувальні заходи триватимуть як мінімум до 1 грудня, повідомив президент.

У Німеччині до кінця листопада через зростання числа хворих коронавірусом закривається цілий ряд громадських закладів, заявила канцлер Ангела Меркель.

На думку аналітика ING Уоррена Паттерсона, якого цитує MarketWatch, поточна ситуація може змусити країни ОПЕК+ вжити заходів на засіданні в листопаді. Експерт вважає, що вони можуть продовжити поточні рівні скорочення видобутку. Угода ОПЕК+ передбачає часткове відновлення видобутку з січня.