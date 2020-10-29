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Пошта, доставка посилок, освіта: хто найбільше виграв від запровадження карантину за даними Податкової

Четвер, 29 жовтня 2020, 13:55
 

Від запровадження в Україні карантину найбільше виграли служби доставки посилок, пошта, приватні освітні заклади та компанії, що надають медичні послуги.

Про це йдеться у статті "Економічної правди".

Так, за 6 карантинних місяців 2020 року (березень-вересень) податкові відрахування поштових операторів та кур'єрських організацій (крім Укрпошти) зросли на 24% проти аналогічного періоду минулого року.

 
ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

Зросли податкові відрахування й в "Укрпошти". За березень-вересень національний поштовий оператор сплатив до бюджету на 34%, або на 303,3 млн грн більше податків. Однак левову частку з них склали дивіденди компанії за 2019 рік, які вона сплатила у червні (202,7 млн грн) та аванс з податку на прибуток за 2020 рік (36,5 млн гривень).

Під час карантину суттєво зросли податкові надходження від закладів, що працюють у сфері дошкільної, початкової та середньої освіти (на 13%, 17% та 16% відповідно). І це попри те, що заклади освіти під час карантину закрилися чи не в першу чергу. 

 
ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

Причиною такого зростання стало зростання популярності приватних закладів освіти серед українців, особливо після запровадження дистанційної форми навчання.

Зростання відбулось і в сфері надання медичних послуг. Починаючи з травня поточного року щомісячно держава від лікарняних закладів отримувала на 7-10% більше коштів ніж минулого року.

 
ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

Загалом за шість карантиних місяців цей сектор показав найбільше зростання відрахувань в абсолютних цифрах – на більш ніж 440 млн гривень.

Читайте детальніше у статті: Який бізнес під час кризи сплачував менше податків, який – більше. Ексклюзивні дані Податкової

Економічна правда

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