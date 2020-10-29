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Найбільше карантин вдарив по кінотеатрах, турагентствах та готелях – дані Податкової

Четвер, 29 жовтня 2020, 12:25
 

Через запровадження в Україні карантинних обмежень кінотеатри, туристичні агентствах та готелі різко скоротили податкові відрахування до державного та місцевих бюджетів.

Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди".

За даними Державної податкової служби, у березні-вересні 2020 року кінотеатри скоротили податкові відрахування у понад 2 рази порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Загалом за 6 карантинних місяців вони сплатили 47,6 мільйона гривень.

 
ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

Навіть після відновлення роботи кінотеатрів вони продовжують сплачувати набагато менше податків, ніж до початку карантину.

У липні-вересні поточного року представники цього бізнесу здійснили до бюджетів усіх рівнів 15,8 млн грн відрахувань, що практично дорівнює сумі перерахованих коштів лише за один липень минулого року – 17,2 млн гривень.

Також суттєво знизилися податкові відрахування туристичних агентів та операторів. У березні-вересні 2020 року відрахування від цього бізнесу впали на 49% у порівнянні з минулим роком. В абсолютних числах падіння податкових надходжень становило загалом 210,6 млн гривень.

 
ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

Скоротилися доходи й у готельній сфері. За шість карантинних місяців українські готелі та заклади, які надають послуги з розміщення сплатили податків на понад пів мільярда гривень менше, ніж у березні-вересні 2019 року.

 
ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

Найстрімкішим падіння надходжень від цієї галузі було у квітні – майже втричі порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Вже з липня готелі поступово збільшують відрахування до бюджетів, однак вони все ще значно менші порівняно з докарантинним періодом.

Читайте детальніше у статті: Який бізнес в кризу сплачував менше податків, який – більше. Ексклюзивні дані Податкової

Економічна правда

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карантин Податкова бізнес

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