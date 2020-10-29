Bolt запускає у Києві сервіс доставки їжі

Європейська транспортна платформа Bolt оголосила, що запускає у Києві сервіс доставки їжі Bolt Food - Україна стала 15 країною, де була запущена ця послуга.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"З метою безпеки їжа доставлятиметься тільки безконтактним способом, а оплата здійснюватиметься за допомогою банківської карти.

У період запуску послуга доставки буде безкоштовною. Далі її вартість буде в середньому на 10-15% нижчою, ніж в інших подібних сервісах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мінімальна вартість доставки - 100 грн, а середній час доставки - від 20 до 40 хвилин.

У компанії додали, що до платформи в Україні вже приєдналося понад 150 ресторанів: KFC, "Пузата Хата", "Тайський привіт", "Китайський привіт", "В’єтнамський привіт", Meiwei, "БагатоЛосося", "Musafir", "Cinnabon" та інші.

"Уже понад 2 млн людей користується платформою Bolt в Україні. Саме для них ми щодня працюємо над поліпшенням якості та розширенням спектру послуг. У нас є неабиякий досвід у галузі замовлення поїздок, що став основою для запуску Bolt Food у Києві.

Ми хочемо, щоб наш новий сервіс сподобався користувачам і зайняв лідируюче місце на українському ринку доставки їжі", - заявив регіональний менеджер Bolt Тарас Потічний.

"Замовити доставку їжі в рамках нової послуги буде так само просто, як замовити поїздку. Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити додаток Bolt Food для смартфона. Якщо у телефоні вже встановлений додаток Bolt, усі дані будуть перенесені з нього автоматично", - пояснили в компанії.

"Компанія Bolt швидко реагує на виклики, які диктує час. Ми подбали про те, щоб контакт кур'єрів із персоналом ресторанів і користувачами сервісу був мінімальним. Це важливий захід безпеки під час пандемії. Саме тому зробити замовлення можна буде тільки зазначивши конкретне місце, де має бути залишений пакунок із їжею", - додав регіональний менеджер Bolt Food Ігор Шрамко.

Економічна правда