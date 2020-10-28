Посадовців філії Адміністрації морпортів викрили на привласненні понад мільйона гривень 

Група посадовців Миколаївської філії ДП "Адміністрація морських портів України" завдяки фіктивним найманим працівникам змогла незаконно привласнити понад мільйон гривень.

Про це повідомляє Нацполіція.

За даними слідства, посадовці фіктивно влаштовували на роботу до порту мешканців столиці та столичного регіону, після чого нараховували їм заробітну плату. Пізніше ці кошти розподілялися між учасниками схеми.

Начальникові відділу, а також діючому та вже колишньому заступнику керівника філії держпідприємства повідомили про підозри за статтею Кримінального кодексу України. Їх звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Економічна правда