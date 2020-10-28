Ernst&Young продовжить займатися аудитом НБУ

Компанію Ernst&Young, що проводила аудит річної фінзвітності Нацбанку у 2019 році, затвердили аудитором на 2020 рік.

Про це повідомляє голова ради Нацбанку Богдан Данилишин.

Попри те, що договір з Ernst&Young у 2019 році підписали терміном на 5 років, закон про центробанк передбачає щорічне затвердження аудитора до 5 листопада.

Економічна правда