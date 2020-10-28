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Ernst&Young продовжить займатися аудитом НБУ

Середа, 28 жовтня 2020, 17:35
 

Компанію Ernst&Young, що проводила аудит річної фінзвітності Нацбанку у 2019 році, затвердили аудитором на 2020 рік.

Про це повідомляє голова ради Нацбанку Богдан Данилишин.

Попри те, що договір з Ernst&Young у 2019 році підписали терміном на 5 років, закон про центробанк передбачає щорічне затвердження аудитора до 5 листопада. 

Економічна правда

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НБУ аудит

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