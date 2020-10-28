Діджиталізація: Кабмін онлайн повністю відмовився від "папірців"

З 15 листопада Кабінет міністрів зможе повністю перейти на електронний документообіг.

Джерело: рішення уряду від 28 жовтня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Деталі: На засіданні Кабінету міністрів, яке вперше проводилося онлайн, міністри підтримали пропозицію Михайла Федерова і внесли зміни до двох постанов.

Міністр цифровізації уточнив, що відкрити шлях до повноцінного електронного документообігу пропонується з 15 листопада, а не з 1 листопада, як було в проєкті рішення спершу.

Пряма мова Федорова: "Сьогоднішнім рішенням ми по суті запроваджуємо можливість уряду, міністрів, опрацьовувати нормативно-правові акти в електронному документообігу. У нас вже майже 90-95% опрацьовувалися через електронних документообіг, але завжди були нормативно-правові акти, які займають багато паперів, (потребують) багато правок і копій.

По суті, від 15 листопада буде можливість використовувати спеціальний модуль нашого документообігу – і вже погоджувати всі нормативно-правові акти в електронному вигляді. Прошу підтримати. Це економія бюджетних коштів, економія часу і взагалі правильне рішення для пришвидшення нашої роботи.

Коментар голови Мінцифри у Telegram: "Ухвалили постанову про можливість погоджувати нормативно-правові акти з допомогою електронного документообігу. Це був останній крок до 100% відмови від паперу в роботі всередині Кабінету міністрів".

Українська правда