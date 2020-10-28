НАБУ викрило керівників порту "Південний" на зловживаннях на 50 мільйонів
27 жовтня детективи Національного бюро викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство "Морський торговельний порт "Південний" зазнало понад 47 мільйонів гривень збитків.
Джерело: НАБУ
Деталі: Серед організаторів схеми – чинні та колишні посадовці ДП "МТП "Південний".
Йдеться про:
- одного з заступників директора ДП "МТП "Південний";
- ексзаступника директора ДП "МТП "Південний";
- сімох колишніх директорів комерційних компаній;
- двох співробітниць комерційних компаній.
Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
Посадовців державного підприємства затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім учасникам злочину.
Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із осені 2017 року.
Дослівно: "Слідство встановило, що один із чинних керівників ДП "МТП "Південний" разом із колишнім заступником директора цього ж держпідприємства та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували схему, через яку держпідприємство незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупівлі товарів.
Посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі – від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, – аби у підсумку забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми.
Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів".
Інші подробиці: Як повідомляє журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков, затримали першого заступника керівника морського торгівельного порту "Південний" Романа Інде.
Нібито Інде разом із колишнім заступником директора порту "Південний" Олегом Трайдакалом та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували корупційну схему.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua