Уряд скасував обмеження на високі зарплати топменеджерам держпідприємств

Кабінет міністрів зняв обмеження, якими місячна винагорода і заробітна плата керівникам та членам наглядових рад підприємств державного сектору визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зазначається, що прийняття цього рішення стало можливим завдяки наданню Верховною Радою права Кабінету міністрів скорочувати строк дії обмежень, заборон, пільг та гарантій, встановлених відповідними законами України, прийнятими з метою запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

"Одночасно постановою про "Деякі питання оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки" уряд повернув попередні обмеження виплат керівникам та членам наглядових рад державних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, повернуто порядок, коли розмір винагороди визначається у кратності до середньомісячної оплати в залежності від групи підприємства та виду його економічної діяльності.

Також повернуті обмеження, якими місячний розмір заробітної плати керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що визначається в контракті, не повинен перевищувати 1,25 млн грн.

Відповідно до міжнародних домовленостей, українська влада повинна була зняти обмеження на виплати до 1 липня 2020 року.

Нагадуємо:

У квітні парламент запровадив обмеження щодо розміру виплат держслужбовцям на час карантину у сумі, що не має перевищувати 10 мінімальних зарплат, встановлених станом на 1 січня 2020 року (тобто 47230 грн на місяць).

Економічна правда