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Південна Корея може допомогти Україні в будівництві високошвидкісної залізниці

Середа, 28 жовтня 2020, 09:25
 

Україна зацікавлена у співпраці з Корейським експортно-імпортним банком в розвитку високошвидкісного залізничного руху.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Ми готові … впроваджувати спільний проєкт з розвитку високошвидкісного залізничного руху, але за наявності вигідних фінансових умов майбутньої співпраці", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій на зустрічі з представниками компанії Hyundai Corporation.

Він зазначив, що останні кілька місяців МІУ вело діалог з представниками Hyundai Corporation щодо можливих форматів співпраці і процедур укладення необхідних угод. Мінінфраструктури очікує позитивного рішення корейського уряду з цього питання.

Зазначається, що проєкт "Високошвидкісні магістралі" передбачає будівництво нової інфраструктури для високошвидкісного залізничного руху, депо та тягових підстанцій, а також придбання 39 одиниць рухомого складу високошвидкісних магістралей на суму 1,3 млрд доларів.

За попередніми оцінками, загальна довжина шляхів, яку планується побудувати, становить понад 2 тисячі км, а потенційна кількість перевезених пасажирів - 5 млн на рік.

Економічна правда

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залізниця Мінінфраструктури інвестиції

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