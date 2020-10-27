Імпорт в Україну зростає, але лише у гривні - аналітики

У вересні 2020 року оподаткований імпорт в Україну становив 121,6 мільярда гривень і зріс на 4,4% в порівнянні з вереснем минулого року.

Про це йдеться у даних Держмитслужби, повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Зазначається, що вересень - це другий місяць, в якому показники імпорту зросли порівняно з відповідним періодом минулого року. В серпні 2020 року порівняно з серпнем 2019 року імпорт виявився більшим на 1,5%.

Аналітики кажуть, що ключовий фактор зростання - знецінення гривні.

В серпні 2020 року середньомісячний курс становив 27,52 грн за дол (у серпні 2019 року - 25,25 грн за дол), у вересні 2020 року - 27,98 грн за дол (у вересні 2019 - 24,77 грн за дол).

Відповідно, у вересні 2020 оподатковуваний імпорт в валюті становив 4,3 млрд доларів, і це на 0,4 млрд доларів менше, ніж у вересні минулого року. Аналогічна ситуація і з надходженнями від імпорту - за цей період вони на 50,6 млн доларів менші, ніж минулого року.

Загалом, за січень-вересень оподаткований імпорт становив 34,7 млрд доларів, а в січні-вересні минулого року - 39,1 млрд доларів. Отже, цьогорічні показники ще й досі не дотягують до минулого року на 11,1%, або на 4,35 млрд доларів.

У гривневому вираженні за січень-вересень імпорт становив 922 млрд грн, це на 106,9 млрд грн (на 10%) менше за січень-вересень минулого року.

При цьому найбільшим залишається падіння імпортованих нафтопродуктів (на 10 млрд грн - 37%); добрив (0,96 млрд грн - 88%), виробів з чорних металів (0,44 млрд грн - 17%).

Економічна правда