Україна почне експортувати насіння зернових на європейський ринок

Європарламент визнав систему сертифікації насіння в Україні еквівалентною - це дозволить виробникам експортувати насіння зернових до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє Мінекономіки з посиланням на Вісник ЄС.

Зазначається, що внаслідок аудиту, проведеного у 2015 році, було встановлено відповідність інспекції виробництва насіння зернових, їхнього тестування та контролю вимогам ЄС.

"Також було визначено, що державні інституції, відповідальні за впровадження сертифікації насіння є компетентними та працюють належним чином", - йдеться у рішенні.

Виробники, сертифіковані в Україні отримають можливість експортувати продукцію за 20 днів, коли рішення набуде чинності - тобто з 10 листопада.

Економічна правда