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ООН оцінює збитки туристичної сфери в 700 мільярдів доларів

Вівторок, 27 жовтня 2020, 16:25
 

Туристична галузь отримала збиток в розмірі 730 мільярдів доларів за 8 місяців 2020 року в результаті скорочення числа туристичних поїздок по всьому світу через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться в пресрелізі Всесвітньої туристичної організації ООН.

Обмеження на поїздки, введені у зв'язку з пандемією, продовжують сильно бити по світовому туризму, кажуть в ООН.

"За перші вісім місяців 2020 року кількість міжнародних прибуттів знизилася на 70%. Це призвело до втрати 730 млрд доларів", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що ця цифра більш ніж у вісім разів перевищує збитки сектора, понесені в 2009 році через глобальну економічну та фінансову кризу.

У 2019 році число туристів, які подорожують в інші країни, досягло позначки 1,5 млрд. Цей показник на 4% вище за рівень 2018 року.

 

Економічна правда

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туризм збитки коронавірус карантин ООН

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