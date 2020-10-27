Українці можуть заощадити на хабарах 840 мільйонів на рік - Мінцифри

Завдяки державним послугам онлайн, які наразі впроваджує Міністерство цифрової трансформації, громадяни щорічно можуть заощадити 1,3 мільярда гривень.

Про це заявив перший заступник міністра Олексій Вискуб, передає пресслужба міністерства.

За його словами, зараз українці можуть заощадити до 495 млн грн на рік, якщо будуть отримувати державні послуги онлайн і не відвідувати державні органи. Це, як він уточнив, ті кошти, які витрачаються на дорогу, а також на всілякі бланки і ксерокопії документів.

Крім того, потенційна економія на хабарах досягає 841 млн грн на рік

"Завдяки цифровим документам українці починають поступово звикати, розуміти, відчувати ефективність і якість електронних послуг. Це ланцюгова реакція цифровізації: бізнес, державні органи повинні адаптуватися і ставати більш цифровими", - сказав він.

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Економічна правда