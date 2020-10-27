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За сплатою податків можна буде слідкувати у Telegram та Viber

Вівторок, 27 жовтня 2020, 14:45
 

Державна податкова служба планує запуск бота Тaxsevicebot цього листопада.

Про це під час прес-конференції заявив голова Державної податкової служби Олексій Любченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами очільника відомства, "на першому етапі можна буде у такий спосіб отримати і стан розрахунків із бюджетом, і реєстраційні дані, облікові дані, повідомлення про результати обробки документів, нагадування про необхідність подання звітності та сплати податків".

Згодом платники податків зможуть попередньо заповнювати звітності по Єдиному податку, отримувати повідомлення про виникнення податкової заборгованості та сплатити її "у два кліки". 

Також Любченко зазначив, що попри кризу кількість платників податків зросла на 600 тисяч та склала понад 3 мільйони.

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Податкова податки

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