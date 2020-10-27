Через пандемію іноземні пілоти Turkish Airlines ідуть в неоплачувану відпустку
Вівторок, 27 жовтня 2020, 12:45
Турецька авіакомпанія Turkish Airlines повідомила співробітників, що іноземні пілоти зазнають скорочення щонайменше на шість місяців.
Про це повідомляє Bloomberg.
Рішення про неоплачувану відпустку переглядатимуться через 6 місяців. Відпустки починаються з 1 листопада.
Закриття кордонів та падіння попиту на авіапересування вдарили по авіакомпаніям у світі, зокрема по Turkish Airlines.
Через фінансові збитки, пов’язані з коронакризою, компанія раніше скоротила заробітну плату працівникам. У другому кварталі збитки авіаліній склали 280 мільйонів доларів, а пасажиропотік впав на дві третини. Акції компанії цьогоріч втратили у вартості 28%.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua