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Через пандемію іноземні пілоти Turkish Airlines ідуть в неоплачувану відпустку

Вівторок, 27 жовтня 2020, 12:45
 

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines повідомила співробітників, що іноземні пілоти зазнають скорочення щонайменше на шість місяців.

Про це повідомляє Bloomberg

Рішення про неоплачувану відпустку переглядатимуться через 6 місяців. Відпустки починаються з 1 листопада.

Закриття кордонів та падіння попиту на авіапересування вдарили по авіакомпаніям у світі, зокрема по Turkish Airlines.

Через фінансові збитки, пов’язані з коронакризою, компанія раніше скоротила заробітну плату працівникам. У другому кварталі збитки авіаліній склали 280 мільйонів доларів, а пасажиропотік впав на дві третини. Акції компанії цьогоріч втратили у вартості 28%.

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