"Укргідроенерго" прозвітувало про майже 3 мільярди чистого прибутку за 9 місяців
Вівторок, 27 жовтня 2020, 09:00
За результатами січня - вересня 2020 року ПрАТ "Укргідроенерго" отримало 2 960,7 млн чистого прибутку.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що чистий дохід від реалізації продукції за 9 місяців 2020 року склав 9 528,9 млн грн.
"Прибуткова діяльність товариства протягом останніх 10 років є високим позитивним показником", - йдеться у повідомленні.
За підсумками роботи 9 місяців 2020 року товариство сплатило в повному обсязі свої зобов'язання до бюджетів усіх рівнів - 2 845,2 млн грн, в тому числі дивідендів на державну частку акцій - 966,8 млн грн.
Економічна правда
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