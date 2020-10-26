З початку року декретні виплати зросли на 14,5%

За підcумками 3 кварталів 2020 року середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування України зріс на 14,5% порівняно з тим же періодом минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що середньоденний розмір допомоги склав 280 грн за кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах, яка у загальних випадках триває 126 календарних днів.

"Упродовж трьох кварталів Фонд виплатив допомог по вагітності та пологах на загальну суму 3,9 млрд гривень. Зазначимо, що у січні-вересні ФССУ фінансував заяви-розрахунки на виплату зазначених допомог, які були подані роботодавцями з грудня 2019 року по вересень 2020 року.

Виплата допомог по тимчасовій втраті працездатності і по вагітності та пологах здійснюється Фондом у оперативному режимі упродовж одного робочого дня", - йдеться у повідомленні.

"Для отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, отриманий листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами.

У разі роботи за сумісництвом надається копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. Фонд перераховує допомогу на підставі отриманої від роботодавця заяви-розрахунку", - пояснили у Фонді.

Економічна правда