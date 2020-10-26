Віддалений і змішаний режим роботи стає "новою нормою", але є проблеми зі згуртованістю - дослідження

Керівники та працівники компаній не хочуть повертатися до колишніх способів ведення бізнесу після закінчення пандемії, але через відмову від роботи в офісі з 9 до 18 багато команд відчувають себе менш згуртованими.

Про це свідчать результати дослідження, яке провела компанія Microsoft спільно з KRC Research, Boston Consulting Group і доктором Майклом Парком з Wharton School.

Опитування провели серед 9 тисяч співробітників і керівників бізнесу в 15 країнах Європи, щоб дізнатися про їхній досвід віддаленої роботи та їхні очікування на майбутнє.

"Нове дослідження, проведене на замовлення Microsoft, дає розуміння того, як компанії можуть найкращим чином підтримувати й розвивати навички співробітників, оскільки віддалений і змішаний режим робочого дня стає "новою нормою".

Дослідження показало, що керівники й працівники не хочуть повертатися до колишніх способів ведення бізнесу після закінчення пандемії. Однак через відмову від роботи в офісі з 9 до 18 багато команд відчувають себе менш згуртованими. В результаті індивідуальна продуктивність працівників зростає, але ми спостерігаємо зниження рівня інновацій і креативності", - йдеться у повідомленні.

"Керівники бізнесу зосереджені на тому, щоб комбіновані технології працювали ефективно. 95% керівників відзначили важливість зміни методів роботи своїх компаній, щоб зробити їх більш інноваційними та гнучкими", - додали в Microsoft.

Зазначається, що якщо торік лише 15% компаній мали гнучкий робочий графік, а зараз так працюють 76%.

При цьому, 9 з 10 бізнес-лідерів (88%) очікують більш гнучкого графіка роботи в довгостроковій перспективі, а рацівники хотіли б проводити приблизно одну третину (31%) робочого тижня за межами традиційного офісу.

"Найбільший виклик, з яким компанії стикаються при переході до гнучкого графіка роботи, пов'язаний не з технологіями, а з підтриманням згуртованості команди.

Три основні проблеми співробітників при віддаленій роботі: підтримка належних умов праці, командний дух і подолання віддаленості, що зростає. Ще 39% керівників відзначають, що їм важко створити сильну і єдину культуру в команді, а 61% здається, що вони не навчилися ефективно делегувати та розширювати можливості віртуальних команд", - йдеться у висновках дослідження.

"Для багатьох бізнесів їхня звичайна повсякденна реальність була заснована на традиційній офісній обстановці. Тому багатьом співробітникам складно швидко адаптуватися до нового способу віддаленої роботи.

Це також стосується менеджерів і керівників, які стикаються з проблемою не тільки забезпечення виконання основних бізнес-цілей в умовах підвищеної невизначеності, а й забезпечення згуртованості й залученості своїх команд у важкі часи", - заявила генеральний менеджер відділу кадрів в Microsoft EMEA Сара Фішер.

Дослідження було проведено на 15 європейських ринках, в ході якого було опитано близько 9000 менеджерів і співробітників великих компаній (більше 250 співробітників), середній розмір вибірки - 600 респондентів у кожній країні (500 співробітників і 100 менеджерів).

Економічна правда