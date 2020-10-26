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Транспортне держпідприємство оштрафували на 7 мільйонів за монополію

Понеділок, 26 жовтня 2020, 13:15
 

Антимонопольний комітет визнав підприємство-балансоутримувача під’їзних колій у Вінницькій області монополістом та наклав штраф у розмірі понад 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє юридична компанія Integrites.

На думку компанії, з 2018 року акціонерне товариство "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" необґрунтовано підвищувало ціни на доступ до колій для українського виробника каоліну Ukrainian Kaolin Company. Альтернативних способів сполучення з коліями загального користування не існує, тому компанія звернулася до АМКУ з заявою про зловживання монопольним становищем. 

Ukrainian Kaolin Company - підприємство, що у 2007 році стало частиною німецької групи Quarzwerke Gruppe. Компанія займається видобутком та експортом каоліну у понад 50 країн світу. 

Економічна правда

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транспорт залізниця

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