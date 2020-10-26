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"Сбербанк" хоче стягнути з заводу “Укроборонпрому” 500 мільйонів

Понеділок, 26 жовтня 2020, 10:15
 

Господарський суд міста Києва прийняв позовну заяву "дочки" російського "Сбербанку" в Україні до Державної акціонерної холдингової компанії  "Артем" про стягнення заборгованості у розмірі близько 500 мільйонів гривень.

Про це свідчить ухвала, опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

У заяві "Сбербанку" йдеться про стягнення заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії від 20.01.2014 року в розмірі 10, 216 млн доларів та 203, 8 млн грн.

Підготовче засідання відбудеться у листопаді.

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" - компанія зі структури "Укроборонпрому", що розташовується вздовж вулиці Іллєнка біля станції метрополітену "Лук’янівська". Спеціалізується на виробництві спеціальної, авіаційної та медичної техніки. 

Економічна правда

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Сбербанк Укроборонпром

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