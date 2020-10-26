"Сбербанк" хоче стягнути з заводу “Укроборонпрому” 500 мільйонів

Господарський суд міста Києва прийняв позовну заяву "дочки" російського "Сбербанку" в Україні до Державної акціонерної холдингової компанії "Артем" про стягнення заборгованості у розмірі близько 500 мільйонів гривень.

Про це свідчить ухвала, опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У заяві "Сбербанку" йдеться про стягнення заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії від 20.01.2014 року в розмірі 10, 216 млн доларів та 203, 8 млн грн.

Підготовче засідання відбудеться у листопаді.

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" - компанія зі структури "Укроборонпрому", що розташовується вздовж вулиці Іллєнка біля станції метрополітену "Лук’янівська". Спеціалізується на виробництві спеціальної, авіаційної та медичної техніки.

Економічна правда