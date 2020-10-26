Національний виноробний форум переноситься на наступний рік

Шановні винороби, друзі!

На жаль, вимушені повідомити Вам, що проведення VI Національного виноробного форуму переноситься на наступний рік. Таке рішення було ухвалене на нараді організаторами форуму.

Ми дбаємо про Ваше здоров’я і про Ваш бізнес. На нашу думку, в нинішніх умовах проводити такий захід у звичному форматі недоцільно. Тому ми вирішили провести Форум у наступному році, і в подальшому, у другий четвер листопада, напередодні національного свята – Дня виноградаря і винороба.

Наші цілі залишаються незмінними. Ми постійно працюємо з нашими партнерами - медіа-групою "Українська правда", корпорацією "Укрвинпром", "Reikartz Hotel Group" і посольством Франції в Україні – і всілякими засобами підтримуємо розвиток вітчизняної виноградно–виноробної галузі.

Ми разом сповнені бажанням і надалі сприяти виробникам у просуванні на внутрішній та зовнішній ринок, популяризувати бренд "Українське вино" у світі, розвивати культуру споживання українського вина та піднімати престиж професії винороба.

Ми не зупиняємось і невпинно крокуємо назустріч жаданому результату.

Але найперше, про що ми зараз турбуємось, - це Ваше здоров’я.

З повагою, організатори та партнери Національного виноробного форуму.