У Китаї розробили швидкісний поїзд: він може їздити і на стандартній і на широкій колії

У Китаї представили прототип швидкісного потягу, що може пересуватись як на стандартній, так і на широкій колії.

Про це повідомляє chinadaily.com.cn, передає Railinsider.

Новий тип поїздів має максимальну швидкість 400 км/год. Для виробництва було збудовано випробувальну колію й прототип успішно пройшов усі тести.

У компанії сподіваються, що поїзд буде введено в серійне виробництво, що збільшить пасажиропотік між КНР та Монголією, РФ й Казахстаном.