У Китаї розробили швидкісний поїзд: він може їздити і на стандартній і на широкій колії
Неділя, 25 жовтня 2020, 15:51
У Китаї представили прототип швидкісного потягу, що може пересуватись як на стандартній, так і на широкій колії.
Про це повідомляє chinadaily.com.cn, передає Railinsider.
Новий тип поїздів має максимальну швидкість 400 км/год. Для виробництва було збудовано випробувальну колію й прототип успішно пройшов усі тести.
У компанії сподіваються, що поїзд буде введено в серійне виробництво, що збільшить пасажиропотік між КНР та Монголією, РФ й Казахстаном.
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