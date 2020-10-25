Стали відомі найприбутковіші аеропорти Wizz Air
Неділя, 25 жовтня 2020, 15:10
Стало відомо на яких аеропортах найбільше заробила лоу-кост авіакомпанія Wizz Air.
Про це повідомляє anna.aero, передає avianews.com.
Топ-10 найприбутковіших аеропортів Wizz Air забезпечили лоу-косту прибуток в 321 млн євро з квітня 2019 року по березень 2020 року.
На цих повітряних воротах авіакомпанія зосередила 3/4 всіх своїх перевезень. При цьому рентабельність склала 16%.
Список аеропортів Wizz Air за розміром отриманого прибутку (рентабельність в%):
- Лутон: 57,88 млн євро (12,04%)
- Бухарест: 43,14 млн євро (14,15%)
- Клуж-Напока: 30,76 млн євро (20,19%)
- Варшава: 29,48 млн євро (14,93%)
- Будапешт: 27,99 млн євро (7,62%)
- Тель-Авів: 27,73 млн євро (20,55%)
- Гданськ: 26,23 млн євро (17,33%)
- Софія: 24,97 млн євро (15,41%)
- Катовіце: 23,49 млн євро (17,3%)
- Ейндховен: 19,41 млн євро (19,09%)
- Барселона: 17,23 млн євро (18,34%)
- Вільнюс: 16,78 млн євро (21,5%)
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