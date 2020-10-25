Стали відомі найприбутковіші аеропорти Wizz Air

Стало відомо на яких аеропортах найбільше заробила лоу-кост авіакомпанія Wizz Air.

Про це повідомляє anna.aero, передає avianews.com.

Топ-10 найприбутковіших аеропортів Wizz Air забезпечили лоу-косту прибуток в 321 млн євро з квітня 2019 року по березень 2020 року.

На цих повітряних воротах авіакомпанія зосередила 3/4 всіх своїх перевезень. При цьому рентабельність склала 16%.

Список аеропортів Wizz Air за розміром отриманого прибутку (рентабельність в%):