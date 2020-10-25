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Стали відомі найприбутковіші аеропорти Wizz Air

Неділя, 25 жовтня 2020, 15:10
 

Стало відомо на яких аеропортах найбільше заробила лоу-кост авіакомпанія Wizz Air.

Про це повідомляє anna.aero, передає avianews.com.

Топ-10 найприбутковіших аеропортів Wizz Air забезпечили лоу-косту прибуток в 321 млн євро з квітня 2019 року по березень 2020 року.

На цих повітряних воротах авіакомпанія зосередила 3/4 всіх своїх перевезень. При цьому рентабельність склала 16%.

Список аеропортів Wizz Air за розміром отриманого прибутку (рентабельність в%):

  • Лутон: 57,88 млн євро (12,04%)
  • Бухарест: 43,14 млн євро (14,15%)
  • Клуж-Напока: 30,76 млн євро (20,19%)
  • Варшава: 29,48 млн євро (14,93%)
  • Будапешт: 27,99 млн євро (7,62%)
  • Тель-Авів: 27,73 млн євро (20,55%)
  • Гданськ: 26,23 млн євро (17,33%)
  • Софія: 24,97 млн ​​євро (15,41%)
  • Катовіце: 23,49 млн євро (17,3%)
  • Ейндховен: 19,41 млн євро (19,09%)
  • Барселона: 17,23 млн євро (18,34%)
  • Вільнюс: 16,78 млн євро (21,5%)

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Економічна правда
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