МАУ хоче продавати рекламу на фюзеляжах своїх літаків
Авіакомпанія МАУ хоче продавати рекламу, яка буде розміщена на фюзеляжах своїх літаків.
Відповідне оголошення авіакомпанія розмістила в електронній системі zakupki.prom.ua, передає avianews.com
Видання пише, що мінімальна ціна замовлення становить 1 млн 950 тис. грн за один літак при розміщенні не менше ніж на 3 місяці. Однак вартість послуг може бути збільшена в ході аукціону.
У презентації нової послуги вказано, що реклама на фюзеляжі не повинна перекривати або конфліктувати з основною лівреєю МАУ. Всі витрати з виготовлення та розміщення носіїв несе замовник.
При цьому авіакомпанія не дозволить рекламуватися на фюзеляжах її літаків своїм конкурентам, а також туристичним офісам і турператорам.
"Багато авіаперевізники в світі брендований фюзеляжі своїх літаків. Однак якщо класичні авіакомпанії в основному використовують таку рекламу для промоції регіонів, в яких працюють, або підтримки якихось подій.
Лоу-кости переважно заробляють на цьому гроші, які стають додатковим джерелом неавіаційних доходів ", - додає видання.
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