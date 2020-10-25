МАУ хоче продавати рекламу на фюзеляжах своїх літаків

Джерело: презентація МАУ

Авіакомпанія МАУ хоче продавати рекламу, яка буде розміщена на фюзеляжах своїх літаків.

Відповідне оголошення авіакомпанія розмістила в електронній системі zakupki.prom.ua, передає avianews.com

Видання пише, що мінімальна ціна замовлення становить 1 млн 950 тис. грн за один літак при розміщенні не менше ніж на 3 місяці. Однак вартість послуг може бути збільшена в ході аукціону.

У презентації нової послуги вказано, що реклама на фюзеляжі не повинна перекривати або конфліктувати з основною лівреєю МАУ. Всі витрати з виготовлення та розміщення носіїв несе замовник.

При цьому авіакомпанія не дозволить рекламуватися на фюзеляжах її літаків своїм конкурентам, а також туристичним офісам і турператорам.

"Багато авіаперевізники в світі брендований фюзеляжі своїх літаків. Однак якщо класичні авіакомпанії в основному використовують таку рекламу для промоції регіонів, в яких працюють, або підтримки якихось подій.

Лоу-кости переважно заробляють на цьому гроші, які стають додатковим джерелом неавіаційних доходів ", - додає видання.