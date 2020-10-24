Стало відомо хто побудує сміттєпереробний завод у Львові

ЄБРР затвердив переможця міжнародного тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові.

Про це йдеться на сайті міськради.

Генеральним підрядником визначено консорціум компаній WTT Netherlands BV — Axis Industries UAB з Нідерландів та Литви.

Реалізація проекту за кошти ЄБРР має розпочатись до кінця 2020 року.

"Разом із тим додаткові внески дають Фонд Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології і Фонд чистих технологій, який діє від імені Кліматичних інвестиційних фондів", — сказано у повідомленні.

Передбачається, що з моменту підписання договору реалізація проекту триватиме 24 місяці.