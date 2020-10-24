Radisson планує відкрити новий готель в Одесі

Оператор готельного бізнесу Radisson Hotel Group планує відкрити новий готель під брендом на місці готелю Milano в Одесі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Radisson Hotel City Centre Odessa з'явиться на місці готелю Milano, розташованої в центральній частині міста, на вул.Дерібасовской, після ребрендингу та реконструкції, на початку 2021 року", - повідомила прес-служба компанії.

З запуском нового готелю Radisson Hotel Group буде представлений вісьмома готелями і 1445 гостьовими номерами на території України.

Нагадуємо:

Готель Milano відкрита в 2017 році, налічує 90 номерів.