Radisson планує відкрити новий готель в Одесі
Субота, 24 жовтня 2020, 16:58
Оператор готельного бізнесу Radisson Hotel Group планує відкрити новий готель під брендом на місці готелю Milano в Одесі.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Radisson Hotel City Centre Odessa з'явиться на місці готелю Milano, розташованої в центральній частині міста, на вул.Дерібасовской, після ребрендингу та реконструкції, на початку 2021 року", - повідомила прес-служба компанії.
З запуском нового готелю Radisson Hotel Group буде представлений вісьмома готелями і 1445 гостьовими номерами на території України.
Нагадуємо:
Готель Milano відкрита в 2017 році, налічує 90 номерів.
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