Ryanair відкрив продаж квитків на рейси Херсон-Краків
Субота, 24 жовтня 2020, 13:53
Лоукостер Ryanair відкрив продаж квитків на рейси за маршрутом Херсон-Краків.
Про це пише ЦТС, з посиланням на інтерв'ю директора аеропорту Херсон Віталія Кучерука.
На сайті Ryanair квитки на рейси Херсон-Краків продаються на дати, починаючи з 30 березня 2021 року. Виконання рейсів заплановано двічі в тиждень - по вівторках і суботах.
Віталій Кучерук зазначив, що на наступний рік аеропорт повністю звільнив компанію від сплати аеропортових зборів.
Нагадуємо:
Зараз в Херсон літають дві авіакомпанії - Turkish Аirlines (два щотижневих рейсу зі Стамбула) і Windrose (5 рейсів до Києва).
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