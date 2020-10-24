Ryanair відкрив продаж квитків на рейси Херсон-Краків

Лоукостер Ryanair відкрив продаж квитків на рейси за маршрутом Херсон-Краків.

Про це пише ЦТС, з посиланням на інтерв'ю директора аеропорту Херсон Віталія Кучерука.

На сайті Ryanair квитки на рейси Херсон-Краків продаються на дати, починаючи з 30 березня 2021 року. Виконання рейсів заплановано двічі в тиждень - по вівторках і суботах.

Віталій Кучерук зазначив, що на наступний рік аеропорт повністю звільнив компанію від сплати аеропортових зборів.

Нагадуємо:

Зараз в Херсон літають дві авіакомпанії - Turkish Аirlines (два щотижневих рейсу зі Стамбула) і Windrose (5 рейсів до Києва).